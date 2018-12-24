"Навредим себе". Матвиенко опровергла слухи о повышении таможенных пошлин

По словам парламентария, сборы можно увеличить на товары, подобия которых производятся в РФ.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко исключила возможность повышения в России размера налога на ввоз зарубежной продукции, не имеющей аналогов в стране.

— Перегибов не будет, уверяю вас. Не будет повышения на 20% таможенных сборов на ту продукцию, аналогов которой нет в России. Иначе это — навредить самим себе, — сказала она на пресс-конференции, посвящённой итогам осенней парламентской сессии.

По словам Матвиенко, таможенные сборы могут повышаться на те товары, аналоги которых есть в России, чтобы поддерживать отечественного производителя. Как отметила спикер СФ, "если есть аналоги по качеству и по цене не хуже импортных", следует "поддерживать своих умных ребят, которые это изобретают".