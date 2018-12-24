Избирательный армагеддон. Тимошенко ужаснулась из-за местных выборов на Украине

Больше всего её возмутили массовые подкупы и бюллетени, напечатанные на ксероксе.

Глава партии "Батьковщина" экс-премьер Украины Юлия Тимошенко рассказала о массовых нарушениях на состоявшихся в воскресенье выборах глав территориальных общин, сообщает ТАСС.

— Я много лет в политике, всё видела... но то, что увидела сейчас, — это экстраординарно, — заявила она.

Она уточнила, что бюллетени печатали на ксероксе и они были абсолютно не защищены. Потом принесли 100 фальшивых бюллетеней с пометками. Политик отметила, что был масштабный подкуп по всем каналам, которые имеют действующие народные депутаты от стороны власти.

— Это, по сути, был избирательный армагеддон, когда фальсификации, принуждение, подкуп — всё это было в наличии, — подтвердила политик.

Тимошенко рассказала, что некоторых кандидатов принуждали сниматься с выборов, а тех, кто хотел идти на выборы путём самовыдвижения, "через колено" власть принудила идти от Блока Петра Порошенко (БПП)". Тем не менее глава "Батьковщины" заявила о "впечатляющих результатах" своей партии. Первое место с большим отрывом с результатом 35,7% заняла партия "Батьковщина", на втором месте БПП с 22,7%, на третьем — аграрная партия — 8,3%, радикальная — 7,1%, УКРОП — 7%. Также, по её информации, "Народный фронт" поддержали 3,4% голосовавших, "Самопомощь" — 3%, "Гражданскую позицию" Гриценко — 1,6%, "Свободу" — 1%.

Ранее лидер партии "Батьковщина" Юлия Тимошенко заявила, что Украина официально является самой бедной страной Европы, а трудовая миграция из страны больше напоминает бегство.