Это что, метеорит? В Хабаровском крае произошло загадочное обрушение грунта

Если завал спровоцирует подъём воды, то это может грозить подтоплением местных населённых пунктов.

В Хабаровском крае выясняют, что стало причиной перекрытия русла реки Буреи, из-за которого может быть подтоплен посёлок Чекунда, где проживает порядка 300 человек. Как сообщает местное агентство "Хабаровский край сегодня", это могло произойти из-за упавшего несколько дней назад метеорита, однако из-за безлюдности мест узнать о случившемся удалось не сразу. Метеорит, предположительно, снёс вершину сопки, скала обрушилась и перекрыла русло реки.

— Судя по всему, метеорит был громадный, если он смог засыпать русло реки на 40 метров, — сказал глава Верхнебуреинского района Алексей Маслов. — Сейчас к месту выдвинулись две группы — одна из Верхнебуреинского района, другая из Амурской области.

Маслов рассказал, что на Бурейской ГЭС несколько дней отмечали снизившийся приток в водохранилище, однако причину этого установить не могли. При этом он отметил, что если завал спровоцирует подъём воды, то это может грозить подтоплением местных населённых пунктов.