Главную новогоднюю ёлку России нарядили в Кремле — видео

Для подсветки лесной красавицы использовались гирлянды, общая длина которых более километра.

В Кремле юные хоккеисты и сотрудники Управления делами Президента РФ нарядили главную новогоднюю ёлку России.

Спортсмены, которых сопровождал президент ФХР Владислав Третьяк, повесили на нижние ветки дерева игрушки в форме шайб и клюшек. При этом все игрушки сделаны из ели, которая украшала Кремль в прошлом году.

В этом году игрушки подобраны в стиле "зимний лес", а среди прочих можно встретить зайцев и ежей. Для подсветки лесной красавицы использованы гирлянды, общая длина которых составляет более километра.

Сообщается, что 26 декабря состоится традиционный детский праздник Общероссийской ёлки в Кремле, на который приглашены более пяти тысяч школьников из России, Абхазии и Южной Осетии.

Ранее Лайф рассказывал, что главную ель страны доставили в столицу из Щёлковского района Московской области. Возраст красавицы составил 100 лет, а высота — 27 метров.