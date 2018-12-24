Вслед за рейтингом Порошенко. В киевском аэропорту рухнула новогодняя ёлка

В международном аэропорту Борисполь минувшей ночью рухнула праздничная ёлка. Фото с места происшествия разместил паблик Dtp.kiev.ua.
— Масштабное авиационное происшествие в коррупционном и дорогом аэропорту Борисполь: грохнулась красивая новогодняя ель, — говорится в сообщении.
Причины инцидента пока не известны, однако местные СМИ предполагают, что всему виной концерт украинского музыканта Олега Скрипки, который проходил минувшим вечером в терминале D. Однако у пользователей соцсетей есть альтернативные версии. В Facebook шутят, что речь может идти о "кошачьей диверсии", а также предлагают найти в списках на посадку Петрова и Боширова. В Twitter убеждены, что ёлка медленно "ползёт к российской границе", пытаясь покинуть Незалежную. Кроме того, там усмотрели закономерность: дерево упало вслед за рейтингом Порошенко.
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