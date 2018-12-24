Медведев поручил утвердить в декабре региональные проекты в рамках нацпроектов

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев дал поручение, чтобы до конца года были утверждены все региональные проекты в рамках национальных проектов.

— В них должны быть обозначены конкретные меры по достижению целевых показателей национальных проектов, — сказал Медведев на заседании президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам.

Он добавил, что все документы нужно принять в срок, а времени остаётся совсем немного. Своё поручение Медведев дал главам субъектов России.

Как уже сообщал Лайф, президент России Владимир Путин поручил Дмитрию Медведеву лично проконтролировать исполнение национальных проектов в регионах.