Правительство ужесточило правила хранения оружия в России

В запирающихся на замок сейфах теперь должны храниться не только патроны и оружие, но и порох и капсюли для самостоятельного снаряжения патронов.

Правительство РФ внесло изменения в первый абзац пункта 59 правил оборота оружия, ужесточив их. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.

Сообщается, что теперь в запирающихся на замок сейфах должны храниться не только оружие и патроны, но и порох, а также капсюли для самостоятельного снаряжения патронов. Хранение возможно в сейфовых или металлических шкафах из высокопрочных материалов либо обитых железом деревянных ящиках.

Владельцы обязаны полностью исключить доступ посторонних к оружию. Аналогичные изменения предлагается внести в закон "Об оружии".

Тема приобрела актуальность после трагедии в Керчи. 17 октября 18-летний студент политехнического колледжа Владислав Росляков устроил взрыв и стрельбу в здании учебного заведения. Погибло 20 человек. Более 70 получили ранения.