Ещё и с ошибкой. На "Синей руке" в центре Киева нарисовали свастику

Одна из линий нацистского символа, изображённого вандалами, была направлена не в ту сторону.

Неизвестные изобразили свастику на арт-объекте Middle Way (более известен как "Синяя рука"), установленном в центре Киева и символизирующем дружбу и общение, сообщает местный портал "Информатор" .

По данным издания, свастика появилась на тыльной стороне ладони в ночь на понедельник, 24 декабря, при этом одна из линий изображения была направлена не в ту сторону.

Арт-объект был установлен в Киеве в конце сентября — на постаменте, где раньше стоял памятник Ленину. Его автор — румынский скульптор Богдан Раци.