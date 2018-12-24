Ещё и с ошибкой. На "Синей руке" в центре Киева нарисовали свастику

Неизвестные изобразили свастику на арт-объекте Middle Way (более известен как "Синяя рука"), установленном в центре Киева и символизирующем дружбу и общение, сообщает местный портал "Информатор"
По данным издания, свастика появилась на тыльной стороне ладони в ночь на понедельник, 24 декабря, при этом одна из линий изображения была направлена не в ту сторону.
Арт-объект был установлен в Киеве в конце сентября — на постаменте, где раньше стоял памятник Ленину. Его автор — румынский скульптор Богдан Раци.
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