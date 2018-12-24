Фараон и Магдалина. Составлен список самых необычных имён новорождённых в Киеве

Отмечается, что выбор некоторых родителей был обусловлен их национальными традициями.

В Киеве новорождённых в уходящем году чаще всего называли привычными Софией и Максимом, но иногда родители подходили к выбору имени для своего чада весьма творчески. Список самых необычных и редких из них опубликовало Главное территориальное управление юстиции украинской столицы.

Согласно документу, в 2018 году в Киеве появился Азарий, Марсель, Златозар, Сварг, Киприан, Лео, Томас, Самуил, Фаддей, Леонард, Радомир, Дарко, Северин, Рувин, Оскар, Фараон и Михвей. Некоторые отдали предпочтение именам с отсылкой к священным писаниям: Закария, Соломон, Иеремия. В управлении пояснили, что некоторые родители при выборе имени руководствовались национальными традициями.

А среди женских имён самыми необычными были: Есения, Роксолана, Радана, Тереза, Ириса, Агая, Фаина, Ясноведа, Златояра, Кассандра, Рада, Каталея, Магдалина, Ляля, Леля, Вия, Мелоди, Кая, Лукерия, Грета, Кармен, а также Веста.

В ведомстве напомнили, что с 14-летнего возраста имя и фамилию можно поменять с разрешения родителей, а с 16 подростку больше не требуется одобрение мамы и папы.