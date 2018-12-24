Впервые приехала в Россию. "Рабыня Изаура" исполнила свою давнюю мечту

В Москву приехала актриса Луселия Сантус, которая сыграла главную роль в сериале "Рабыня Изаура", сообщает ТАСС. Она рассказала, что всегда мечтала приехать в Россию, поскольку сериал с её участием пользовался здесь огромной популярностью. Также актрису поразили столичные улицы, которые украсили к Новому году.
— Очень красивый город, всё сверкает, снег, огоньки, я в полном восторге, — сказала она.
Пока планов сниматься в России у Сантус нет, но, возможно, после визита в Москву такие проекты могут появиться.
Ранее Лайф сообщил, как сейчас выглядят российские звёзды 2000-х.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени