Впервые приехала в Россию. "Рабыня Изаура" исполнила свою давнюю мечту

Пока планов сниматься в России у актрисы нет, но, возможно, после визита в Москву они появятся.

В Москву приехала актриса Луселия Сантус, которая сыграла главную роль в сериале "Рабыня Изаура", сообщает ТАСС. Она рассказала, что всегда мечтала приехать в Россию, поскольку сериал с её участием пользовался здесь огромной популярностью. Также актрису поразили столичные улицы, которые украсили к Новому году.

— Очень красивый город, всё сверкает, снег, огоньки, я в полном восторге, — сказала она.

Пока планов сниматься в России у Сантус нет, но, возможно, после визита в Москву такие проекты могут появиться.

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