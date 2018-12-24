Генсек ОБСЕ прокомментировал последствия инцидента в Керченском проливе

Политик высказал мнение, что первым шагом на пути к деэскалации может стать решение РФ отпустить три задержанных украинских корабля и 24 моряка.

Генсек Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Томас Гремингер высказался об инциденте в Керченском проливе, назвав ситуацию сложной. Он не исключил при этом, что отношения России и Украины могут ухудшиться.

— Это была очень сложная ситуация. Мы месяцами снова и снова обращали внимание на нагнетающийся потенциал напряжённости в Чёрном море. Наша работа в том, чтобы наблюдать, комментировать и при надобности предостерегать. Но ни одна сторона не сочла нужным говорить об этом, — приводит его слова издание Neue Osnabrücker Zeitung.

По словам Гремингера, у обеих сторон "вновь и вновь происходят провокации".

— Везде мы видим или застой ситуации, или то, что она медленно раскачивается, — добавил Гремингер, отметив важность диалога.

Генеральный секретарь ОБСЕ высказал мнение, что первым позитивным шагом на пути к деэскалации может стать решение РФ отпустить три задержанных украинских корабля и 24 моряка. При этом он заявил об опасности цепной реакции.

— Там, где есть различные очаги, где вспыхивает пламя, когда-нибудь вольно или невольно дойдёт до эскалации. Так из отдельного очага может возникнуть большой пожар, — резюмировал Гремингер.

Последняя провокация Киева состоялась 25 ноября. Тогда три корабля ВМС Украины пересекли государственную границу России. Вскоре корабли и находившиеся на них граждане соседнего государства были задержаны, а затем и арестованы. В России действия украинских военных расценили как провокацию.