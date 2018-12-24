Космический рекорд. С МКС выкинут самый тяжёлый мусор за всю историю станции

Изначально планировалось отправить данный груз на утилизацию на Землю, но планы изменились после аварии "Союза".

В феврале 2019 года с Международной космической станции (МКС) решено выбросить платформу со старыми аккумуляторными батареями массой 2,5 тонны. О глобальной операции сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в отрасли.

— Канадский манипулятор возьмёт платформу с батареями массой 2,5 тонны, перенесёт её в точку ниже станции и отправит в свободный полёт. Платформа с батареями станет самым тяжёлым мусором, выброшенным с МКС, — рассказал собеседник агентства.

По его словам, изначально планировалось отправить данное оборудование на утилизацию на Землю с японским космическим грузовым кораблём, но планы изменились после аварии "Союза МС-10". Рекордный по размерам мусор должен будет сгореть в плотных слоях атмосферы, поэтому экологических последствий у космической уборки не будет.