В Брюсселе неизвестный обстрелял ресторан из автомата

В результате ЧП никто не пострадал, но на месте полиция обнаружила следы трёх пуль.

Неизвестный мужчина обстрелял из автомата ресторан в центре Брюсселя, информирует телеканал RTBF со ссылкой на заявление местной прокуратуры.

— Очевидец заметил, как мужчина стреляет из оружия, похожего на автомат Калашникова, в сторону витрины ресторана на авеню Луис, — пояснила представитель надзорного органа Ине Ван Вимерс. Она отметила, что на месте происшествия полиция нашла следы трёх пуль.

В результате произошедшего никто не пострадал. Мотив нападения на данный момент не известен.

По данным источников телеканала в правоохранительных органах, инцидент не связан с терроризмом, однако следствие продолжает рассматривать все варианты.