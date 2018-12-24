Кандидат в президенты Украины от националистов призывает вернуть смертную казнь

Кандидат в президенты Украины от националистов Руслан Кошулинский в беседе с "РБК-Украина" заявил о желании вернуть смертную казнь.

По его мнению, к такой мере необходимо прибегать за измену Родине в военное время. Он также призвал сажать неких "агентов Кремля", которые создали "невероятную" шпионско-диверсионную сеть на территории Незалежной. Политик счёл меры противодействия шпионажу недостаточными.

Ранее глава украинской националистической партии "Свобода" Олег Тягнибок заявил о решении не выдвигать свою кандидатуру на выборах украинского президента. Он также призвал поддержать единого кандидата от националистических сил — бывшего вице-спикера Верховной рады, замглавы партии "Свобода" Руслана Кошулинского.

Добавим, что президентские выборы на Украине состоятся 31 марта 2019 года.