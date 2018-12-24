Медведев потребовал утвердить кураторов по "Цифровой экономике" в регионах РФ

Глава правительства распорядился оперативно разобраться с этим вопросом, иначе все технические проблемы лягут на плечи губернаторов.

Премьер-министру Дмитрию Медведеву доложили, что к настоящему времени не во всех регионах страны определены кураторы нацпроекта "Цифровая экономика" и созданы цифровые министерства. Речь об этом зашла на заседании президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам. Предполагалось, что кураторы должны быть утверждены на уровне замгубернатора или зампредседателя правительства в том или ином субъекте страны, чтобы у Минкомсвязи был контрагент для работы в постоянном режиме.

Медведев попросил оперативно разобраться с этим вопросом. Иначе, по его словам, на плечи губернаторов ляжет решение технических проблем.

— Я исхожу из того, что всем губернаторам, у которых нет заместителя профильного по этому вопросу, министр будет звонить и требовать лично с губернатора, — указал глава правительства на заседании в понедельник.

Напомним, что проект программы "Цифровая экономика" был подготовлен по поручению президента Владимира Путина. Для управления программой определены пять базовых и три прикладных направления развития цифровой экономики в России на период до 2024 года. К базовым отнесены нормативное регулирование, кадры и образование, формирование исследовательских компетенций и технических заделов, информационная инфраструктура и информационная безопасность. К прикладным — государственное управление, здравоохранение и "умный город".