МИД России предупредил об опасности эпидемий после цунами в Индонезии

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МИД России предупредил об опасности эпидемий после цунами в Индонезии

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Фото: © AP Photos/Achmad Ibrahim

Также в дипведомстве отметили вероятный риск нехватки продовольствия и питьевой воды.

Департамент ситуационно-кризисного центра Министерства иностранных дел России предупредил граждан о высоком риске эпидемий после цунами в Индонезии. Предупреждение об этом было размещено на странице ДСКЦ МИД в "Твиттере".

— Вследствие цунами на западном побережье острова Ява и на юге острова Суматра отмечается повышенный риск эпидемий, нехватки продовольствия и питьевой воды, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что 281 человек погиб и более 1000 пострадали в результате цунами в Индонезии.

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