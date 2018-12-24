Под Калининградом бизнесмены на корпоративе избили бойцов Росгвардии — видео

В Багратионовске четверо приятелей устроили драку в одном из местных кафе, а затем избили бойцов Росгвардии, которые приехали их усмирять. Об этом сообщили в СУ СКР по Калининградской области.
По версии следствия, 18 декабря вечером четверо бизнесменов устроили корпоратив в заведении. После употребления алкоголя мужчины так разгорячились, что начали драться между собой. Работники кафе вызвали правоохранителей, поскольку справиться с буйными посетителями самостоятельно не удавалось. Драчуны вскоре забыли о ссоре между собой и направили свой гнев на приехавших по вызову бойцов Росгвардии.
Корпоратив предпринимателей закончился нападением на сотрудников Росгвардии.— Следственный комитет (@sledcom_rf) 24 декабря 2018 г.
Пьяная компания набросились на экипаж ОВО. Росгвардейцу пришлось применить пистолет. Один из нападавших был ранен в ногу, остальные задержаны.
Возбуждено уголовное дело. Трое обвиняемых арестованы pic.twitter.com/xYzqjkI7vL
— Пьяная компания набросились на экипаж ОВО. Росгвардейцу пришлось применить пистолет. Один из нападавших был ранен в ногу, остальные задержаны, — рассказали в СК.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Суд избрал троим нападавшим меру пресечения в виде заключения под стражу, четвертого отпустили под подписку о невыезде.
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