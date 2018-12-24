Под Калининградом бизнесмены на корпоративе избили бойцов Росгвардии — видео

Правоохранителю пришлось применить пистолет, в результате чего один из нападавших был ранен.

В Багратионовске четверо приятелей устроили драку в одном из местных кафе, а затем избили бойцов Росгвардии, которые приехали их усмирять. Об этом сообщили в СУ СКР по Калининградской области.

По версии следствия, 18 декабря вечером четверо бизнесменов устроили корпоратив в заведении. После употребления алкоголя мужчины так разгорячились, что начали драться между собой. Работники кафе вызвали правоохранителей, поскольку справиться с буйными посетителями самостоятельно не удавалось. Драчуны вскоре забыли о ссоре между собой и направили свой гнев на приехавших по вызову бойцов Росгвардии.

Корпоратив предпринимателей закончился нападением на сотрудников Росгвардии.



Пьяная компания набросились на экипаж ОВО. Росгвардейцу пришлось применить пистолет. Один из нападавших был ранен в ногу, остальные задержаны.



Возбуждено уголовное дело. Трое обвиняемых арестованы pic.twitter.com/xYzqjkI7vL — Следственный комитет (@sledcom_rf) 24 декабря 2018 г.

— Пьяная компания набросились на экипаж ОВО. Росгвардейцу пришлось применить пистолет. Один из нападавших был ранен в ногу, остальные задержаны, — рассказали в СК.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Суд избрал троим нападавшим меру пресечения в виде заключения под стражу, четвертого отпустили под подписку о невыезде.