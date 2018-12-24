Медведев не примет отговорок при задержке с документацией по нацпроектам

По словам главы российского кабмина, не должно возникнуть ситуации, когда сразу после Нового года придётся подписывать горы документов.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил в оставшиеся до конца этого года дни представить всё ещё неподписанные документы по национальным проектам. Об этом он сказал на заседании президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам.

— Нормативные документы, — хочу здесь обратить внимание всех присутствующих и федеральных ведомств, и глав регионов, — они тоже должны быть выпущены до конца года. То есть осталась неделя, чтобы их выпустить. После завершения года никакие аргументы и отговорки на эту тему приниматься не будут, — заявил глава кабмина.

По словам премьер-министра, документы обязательно должны выйти.

— Идеальных документов не бывает, если что — потом поправим потом. Я и сам обращаюсь к коллегам из правительства, ... давайте, ускорьтесь, все документы внесите. Чтобы не было ситуации, которая возникает иногда, когда в начале года, в праздники, приходится подписывать горы документов, — отметил он.

Премьер также отметил, что в кабмине в ближайшие две недели нового года должен сформироваться график поездок членов правительства в регионы по вопросам реализации нацпроектов.

— Каждый министр должен понимать, что он прежде всего хотел бы посмотреть, с кем встретиться, о чём провести совещание, на что расставить акценты, — сказал Медведев.

При этом он добавил, что уже можно говорить о полной готовности к реализации национальных проектов.