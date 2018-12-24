Все регионы России готовы к реализации нацпроекта "Здравоохранение" с начала 2019 года. Об этом заявила глава Минздрава Вероника Скворцова.

— В целом все регионы готовы к началу реализации. Многие мероприятия реализуются уже с первых дней нового года, — сказала она на заседании президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.

Нацпроект "Здравоохранение" направлен на создание инфраструктурных, транспортных, кадровых условий, чтобы каждый житель региона "был обеспечен современными технологиями профилактики, диагностики и лечения".

На реализацию этого национального проекта будет направлено почти 1,37 трлн рублей.