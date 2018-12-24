Почти 3,3 тысячи человек вышли в полуфинал конкурса "Лидеры России"

Условием попадания в финальный этап соревнования будет реализация социального проекта на территории своего региона.

Более трёх тысяч человек вышли в полуфинал национального конкурса молодых управленцев "Лидеры России". Об этом на брифинге рассказал гендиректор автономной некоммерческой организации "Россия — страна возможностей" Алексей Комиссаров.

— В этом году приглашены в полуфинал у нас будут 3294 человека, — сказал Комиссаров на брифинге, посвящённом окончанию дистанционного этапа всероссийского конкурса. По его словам, в прошлом году до полуфинала дошёл 2691 участник.

Глава организации напомнил, что в этом году на участие в соревновании было подано гораздо больше заявок, чем в прошлом, — 227 193, а в дистанционный этап прошли 91 445 человек.

В свою очередь первый замглавы Администрации Президента РФ Сергей Кириенко пояснил, что условием выхода в финал "Лидеров России" будет реализация социального проекта на территории своего региона. При этом участникам конкурса не дают готовых кейсов — они должны самостоятельно выбрать проблему и придумать, как её решить. Планируется, в финал выйдут 300 человек.

Ранее президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции подчеркнул, что конкурс "Лидеры России" является важным для государства проектом.