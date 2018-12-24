Тренинги вместо пьянки. Стали известны главные тренды новогодних корпоративов

Руководители компаний также активно зовут на мероприятия кавер-группы, которые за меньшие деньги могут исполнить популярные песни.

Новогодние корпоративы в российских компаниях стали более экономными и неожиданными, а главными хедлайнерами вечера могут стать популярные бизнес-тренеры. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

Звёзды эстрады стали реже появляться на мероприятиях, куда чаще руководители предприятий зовут на свои праздники менее раскрученных артистов. Популярностью пользуются братья-акробаты Варданяны, которые выступали на шоу "Минута славы". Их выступление обойдётся в 50 тысяч. Активно заказывают Сarribean Show, которые могут устроить настоящий бразильский карнавал прямо на вашем торжестве. Актуальны и интеллектуальные шоу, такие как "Своя игра". Немало заказывают и участников шоу "Импровизация", выступление которых обойдётся в 500 тысяч.

Популярностью пользуется и Михаил Боярский. Известного актёра продолжают узнавать на праздниках и заказывать. А вот у популярных рэперов спроса не так-то и много. Причина кроется в их композициях, которые могут понравиться далеко не всем гостям вечера.

Неожиданной популярностью пользуются бизнес-тренеры, которых руководители компаний стали приглашать, сокращая затраты на алкоголь. Коучи проводят мотивирующие программы и лекции прямо на корпоративах. Стоить такое удовольствие может от 200 тысяч до миллиона рублей.

Пытались заказать и футболистов. Сообщается, что прошедший чемпионат мира по футболу принёс небывалую популярность лидерам сборной — Игорю Акинфееву и Артёму Дзюбе. Впрочем, вести шоу или же сидеть с гостями футболисты отказались, потому на них и пропал спрос. При этом настоящей причиной отказа могла стать ситуация с Павлом Мамаевым и Александром Кокориным.

Попытка сократить расходы на праздник привела к появлению в рядах самых популярных участников мероприятий различных кавер-групп, которые готовы исполнить любую песню любого певца за меньшую сумму, нежели он сам. Сообщается, что в день они могут выступать примерно на трёх мероприятиях.