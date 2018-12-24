Медведев поручил регионам взять на себя расходы на центры развития компетенций

По мнению главы российского кабмина, это должно быть полезно и интересно самим субъектам.

Расходы на формирование центров развития компетенций в рамках национального проекта по повышению производительности труда должны взять на себя региональные власти. Об этом заявил премьер РФ Дмитрий Медведев в ходе заседания президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.

Ранее там же глава Самарской области Дмитрий Азаров попросил оказать региону поддержку для создания подобных центров в виде налоговых преференций, грантов или субсидий.

Глава кабмина отметил, что расходы на данные цели должны нести сами регионы.

— Не потому, что нам денег жалко, а потому, что это вам должно быть интересно и полезно. Мы вам не должны это впаривать. Если это полезная история, то на это нужно найти деньги, это не великие деньги. А если это бесполезные навыки, то и платить тут не за что, — отметил Медведев.

Он ещё раз добавил, что, по его мнению, подобные траты правильно определять на местах, "уж лучше какую-то иную помощь оказать регионам".