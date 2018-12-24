Медведев сменил руководителя Росстата

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Медведев сменил руководителя Росстата

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Премьер-министр Дмитрий Медведев освободил Александра Суринова от должности главы Росстата. Новым руководителем ведомства стал Павел Малков.

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