Матвиенко объяснила необходимость закона о суверенном Рунете

В то же время она высказалась за широкую общественную дискуссию с тем, чтобы не допустить ограничения прав и свобод.

Закон об автономном Рунете должен обезопасить нашу страну от кибератак и отключения от глобальной сети Интернет. Такое мнение высказала спикер Совфеда Валентина Матвиенко на пресс-конференции, посвящённой итогам осенней сессии.

— [Нужно] защитить российскую часть Интернета от внешних воздействий, от внешних угроз, от кибератак и каких-либо — мало ли кому что в голову придёт — политических решений об отключении России от глобальной информации, — призвала парламентарий.

Но в то же время, по словам Матвиенко, предложение заслуживает широкой общественной дискуссии. Она подчеркнула недопустимость нарушения каких-либо прав и свобод человека, принимая такой закон.

— То есть с одной стороны — это безопасность государства, безопасность российского сегмента Интернета, а с другой, чтоб нам не завалиться в сторону ограничения права и свободы. (...) Вот это задача законодателя в диалоге с обществом, — резюмировала спикер Совфеда.

Как уже сообщал Лайф, 14 декабря в Госдуму внесли законопроект об обеспечении автономной работы российского сегмента Интернета в случае отключения от глобальной Сети. Вице-премьер Максим Акимов исключил, что операторы связи понесут "фатальные затраты" после принятия законопроекта.