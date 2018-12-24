"Хрю-хрюкать надо!" Онищенко рассказал, как встречать год жёлтой Свиньи

Парламентарий призвал заменить спиртное безалкогольными напитками — различными взварами и чаем.

Экс-главсанврач России, а ныне депутат Госдумы Геннадий Онищенко дал советы о том, как вести себя за новогодним столом. В беседе с КП он призвал во время встречи Нового года хрюкать только на трезвую голову.

Онищенко призвал заменить спиртное безалкогольными напитками — различными взварами и чаем. По его словам, самое главное в праздничном застолье — это задушевная беседа, новогоднее обращение президента РФ и поздравления друг друга.

— С наступающим годом Жёлтой Земляной Свиньи! Хрю-хрюкать надо тоже. Обязательно — чтобы в вашем гардеробе присутствовал жёлтый цвет. Я вам рекомендую надеть жёлтый галстук, — сказал депутат ГД корреспонденту издания.

Бывший главсанврач страны советует после встречи Нового года послушать стишки своих внуков и детей, а затем отправиться на прогулку, посетить праздничные мероприятия.