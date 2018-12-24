Матвиенко назвала преступлением создание на Украине автокефальной церкви

По словам сенатора, "ничего не осталось от духовной православной веры, которую просто растаптывают".

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко на пресс-конференции, посвящённой итогам осенней сессии верхней палаты российского парламента, назвала преступлением создание так называемой автокефальной церкви на Украине и организацию Киевом этого проекта.

— Посмотрите, что они творят с церковью. Это же преступление, что происходит на Украине, когда светские власти грубо вмешались в духовную сферу, в деятельность Украинской православной церкви, когда силой собрали каких-то священников (я уж не знаю, можно ли их священниками именовать), которые кричат нацистские лозунги: "Слава Украине — героям слава". (...) Ничего не осталось от духовной православной веры, которую просто растаптывают, — отметила Матвиенко.

Напомним, 15 декабря в Киеве утвердили устав и выбрали предстоятеля новой "автокефальной" церкви. При этом каноническую Украинскую православную церковь новым законом обязали сменить название, указав в нём принадлежность к Московскому патриархату.