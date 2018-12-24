"АвтоВАЗ" пообещал выпустить восемь новинок до 2026 года

Российский концерн "АвтоВАЗ" планирует выпустить восемь новых моделей и провести рестайлинг ещё девяти до 2026 года. Об этом говорится в сообщении компании.
— Корпоративное развитие группы "АвтоВАЗ" направлено на подготовку дальнейшего обновления модельного ряда: до 2026 года компания планирует выпустить 8 новых моделей и 9 фейслифтов, — указано в сообщении.
В 2018 году компания продолжила реализовывать среднесрочный план развития. Кроме того, концерну удалось показать прибыльность за счёт поддержки акционеров, а также федеральных и региональных властей.
В уходящем году "АвтоВАЗ" начал реализацию программы по улучшению условий труда сотрудников. Общий объём инвестиций составит более 3 млрд рублей.
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