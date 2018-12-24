Турция обвинила Израиль в желании разделить Сирию с помощью террористов

Анкара видит, что премьер-министр Израиля симпатизирует курдам из Рабочей партии Курдистана.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обвинил премьера Израиля Биньямина Нетаньяху в стремлении расчленить Сирию, используя курдскую проблему.

— Он хотел разделить Сирию с помощью террористов, но сейчас он увидел, что его планам не суждено осуществиться, — сказал Чавушоглу в эфире телеканала NTV.

Анкара видит, что премьер-министр симпатизирует курдам из Рабочей партии Курдистана (РПК), которую она считает террористической организацией.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу назвал премьера Израиля Биньямина Нетаньяху хладнокровным убийцей, который виновен в гибели тысяч палестинцев. А Эрдоган обвинил Нетаньяху в политике "государственного террора".