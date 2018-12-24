Сын владельца "Уралкалия" оторвался в клубе на фоне траура в Соликамске

На вечеринке также присутствовала обладательница титула "Мисс Россия —2015" София Никитчук.

Сын владельца "Уралкалия", а по совместительству и известный автогонщик Никита Мазепин ушёл в отрыв в московском клубе Secret Room. Вечеринка пришлась аккурат на время траура по погибшим в Соликамске шахтёрам.

По данным портала Ura.ru, вместе с Никитой Мазепиным в клубе веселились обладательница титула "Мисс Россия –2015" София Никитчук, недавно устроившаяся на работу в Госдуму, и блогер Аджелика Андерсон.

Известно, что Мазепин-младший — автогонщик в составе команды Hitech Racing. По данным "телеграм"-канала Mash, стоимость его участия в одном сезоне гонок GP3 — около 38 миллионов рублей, при том что компенсация, которую "Уралкалий" выплатит всем семьям погибших в Соликамске, составляет 27 миллионов.

Напомним, что 22 декабря на шахте в Соликамске произошёл пожар, из-за которого девять рабочих остались заблокированными на глубине 364 метра, связь с ними была потеряна. Спасти работников не удалось, несмотря на многочисленные попытки. В связи с произошедшим СКР возбудил уголовное дело, в рамках которого задержано четыре человека.