В Госдуме предложили привязывать полис ОСАГО к водителю

В настоящее время этот вид обязательного страхования закрепляют за конкретным автомобилем.

В Госдуму внесли законопроект, согласно которому полис ОСАГО предлагается привязывать не только к транспортному средству, но и к водителю. Соответствующий документ опубликован на сайте базы данных нижней палаты.

По задумке авторов инициативы, закон упростит некоторые процедуры для автолюбителей, использующих два или более транспортных средств. Согласно нынешним нормам, владелец должен получать полис на каждый используемый автомобиль либо оформлять его без указания лиц, допущенных к управлению машинами.

Привязывая полис к себе, водитель сможет управлять другими транспортными средствами. Также его имя не нужно будет вписывать в полис автомобиля — достаточно будет только согласия владельца ТС. При этом гражданин будет вправе выбирать, какой вид полиса ОСАГО он хочет получить.