В Совфеде назвали позорной статьёй публикацию с данными журналистов Sputnik

В верхней палате российского парламента считают, что ответ должен быть в этом смысле зеркальным.

Член Совета Федерации Анатолий Широков в беседе с Лайфом назвал позорной статьёй публикацию данных журналистов Sputnik в британском аналоге "Миротворца".

— Я думаю, что это уже какие-то параноидальные вещи, поиск русского следа везде и всюду. След ищут, следа нет. Потом оказывается, что сам слух о наличии следа является следом, ну и так далее. Ну а меры против российских журналистов, конечно, это позорная статья, — пояснил Широков.

По его мнению, таким образом получается, что принцип свободы слова не соблюдается на "ультрадемократичном" Западе и прекрасно соблюдается в якобы "авторитарной" России.

— Поскольку эксперты и журналисты других стран, даже те, кто не поддерживает, не разделяет, скажем так, действующих политических трендов в России, они спокойно себя чувствуют на российском телевидении, на российском радио, совершенно спокойно общаются в соцсетях и, конечно же, присутствуют в Интернете, а российским это запрещено. Поэтому мне кажется, что наш ответ должен быть в этом смысле зеркальным, это абсолютно правильный ход, — резюмировал сенатор.

Ранее стало известно, что британская газета Times, подобно скандально известному украинскому порталу "Миротворец", опубликовала личные данные журналистов агентства Sputnik вместе с их фотографиями. Список сопровождался призывом наказать сотрудников российского издания, которые работают в стране на "пропаганду". Спикер Совфеда Валентина Матвиенко посчитала, что обнародование информации "создаёт угрозу жизням" сотрудников СМИ.