Приравняли к ядам. В России запретили свободную продажу новых анаболиков

В кабмине пояснили, что данные препараты являются модификациями уже изъятых из общего доступа веществ.

В список запрещённых в России сильнодействующих и ядовитых веществ включили новые анаболические стероиды. Соответствующее постановление, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, опубликовано на сайте кабмина.

Речь идёт о стероидах энестебол, эпитиостанол, пропетандрол, меболазин, роксиболон, мепитиостан, тиоместерон, прастерон, мезаболон, болазин, зеранол и метилэпитиостанол. В кабмине пояснили, что перечисленные препараты являются модификациями веществ, уже включённых в список сильнодействующих.

Как отметили в правительстве, на сами анаболические стероиды запрет не наложен. Речь идёт о свободном доступе к ним. Препараты всё также доступны для исследовательских и научных целей.

Как пишет газета "Известия", лицам, занимающимся продажей стероидов, грозит уголовная ответственность за "Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта".