ГИБДД предлагает ввести штрафы за превышение скорости на 10 км/ч

Предложение будет сформировано до 1 марта 2019 года с учётом социологического опроса.

ГИБДД планирует ввести предложение по введению административной ответственности за превышение скорости на 10 км/ч вместо нынешних 20. Об этом в эфире радиостанции "Милицейская волна" рассказал главный инспектор по безопасности дорожного движения России Михаил Черников.

По его словам, прежде чем принимать решение о внесении тех или иных изменений в правила дорожного движения, необходимо провести паспортизацию дорог и установить соответствие каждого участка скоростному режиму.

— Поэтому именно по решению правительственной комиссии до 1 марта мы предложения должны сформировать с учётом социологического опроса, — заявил Черников.

Он также выразил мнение, что за ряд нарушений, связанных с превышением скорости, водители платят слишком низкие штрафы, что и становится причиной новых правонарушений.