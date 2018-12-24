Кириенко поставил управленцам в пример, как Путин поддерживает волонтёрство

То, как лидер РФ Владимир Путин поддерживает волонтёрское движение в России, является примером для будущих и нынешних управленцев, считает первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко.

— Это пример... Понимаете, что-то делается приказом, указом, законом, а есть вещи, которые не делаются приказами, а делаются только примерами. Поэтому я думаю, что для многих руководителей это важный пример, — сказал Кириенко журналистам.

Как уже сообщал Лайф, Владимир Путин объявил 2018-й Годом добровольца и волонтёра. Кроме того, глава государства во время своей пресс-конференции называл, кого считает опорой будущего России. Среди них лидер страны упомянул волонтёров и активистов, которые занимаются поисковой деятельностью.