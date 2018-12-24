В ОП РФ хотят устроить "показательную порку" регионов, игнорирующих реформу ТКО

18 декабря Госдума РФ приняла законопроект, позволяющий отсрочить изменение правил обращения с отходами.

Исполнительный директор Ассоциации организаций, операторов и специалистов в сфере обращения с отходами "Чистая страна" Руслан Губайдуллин заявил в ходе экстренного совещания в Общественной палате РФ, что нужно организовать "показательную порку" субъектов страны, которые с начала 2019 года не перейдут на новую систему обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО).

По его мнению, сейчас, "к сожалению, созданы условия для злоупотребления регионов в отношении отобранных региональных операторов".

Я считаю, что нужна показательная порка субъектов, не перешедших на новую систему обращения с ТКО — и со стороны министерства, и со стороны общественности, так как безнаказанным это оставлять нельзя, у нас тогда перестают слушать федеральный центр! Руслан Губайдуллин

— То переходим, то не переходим — непонятно! — возмутился он.

Напомним, 18 декабря ГД РФ приняла законопроект, позволяющий отсрочить реформу обращения с отходами. Москва, Санкт-Петербург и Севастополь получают возможность отложить систему на три года, а ещё 85 регионов могут перенести нововведения на один год при некоторых обстоятельствах.

Премьер России Дмитрий Медведев выразил мнение, что переход на новый порядок обращения с твёрдыми коммунальными отходами должен быть неспешным, чтобы не появились новые свалки, а тарифы не выросли.