С удовольствием стоит у плиты. Матвиенко поделилась, что приготовит на Новый год

Она отметила, что собирается встретить праздник традиционно дома, с сыном, внучкой и невесткой.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала, что планирует приготовить на Новый год. Это будет гусь, холодец и салат оливье. Она отметила, что любит готовить 31 декабря.

— В этот вечер я с удовольствием стою, как вы говорите, у плиты, — заявила Матвиенко на пресс-конференции.

Спикер объяснила, что этот год был для неё "очень тяжёлым в личном плане". Тем не менее она собирается встретить Новый год традиционно дома, с сыном, внучкой и невесткой.

Ранее россиян призвали не растягивать новогоднее застолье. Врачи советуют меньше внимания уделять еде, а больше времени проводить на свежем воздухе.