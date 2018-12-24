"Ксюша, забей на всех". Волочкова поддержала Собчак в перепалке со Шнуровым

Любопытно, что между двумя блондинками на протяжении нескольких лет наблюдался конфликт.

Российская балерина Анастасия Волочкова поддержала телеведущую Ксению Собчак в её перепалке с лидером группы "Ленинград" Сергеем Шнуровым.

— Ксюша, забей на всех! Ты замечательная! Счастья тебе! — написала Волочкова в комментариях под постом Собчак в "Инстаграме".

Любопытно, что на протяжении нескольких лет между двумя блондинками наблюдался конфликт. Неоднократно они поливали друг друга грязью в интервью.

Ранее Лайф рассказывал, что между Сергеем Шнуровым и Ксенией Собчак возникла небольшая перепалка в "Инстаграме". Музыкант посвятил небольшое матерное стихотворение возможному расставанию телеведущей с её мужем Максимом Виторганом. При этом ответ Собчак не заставил себя долго ждать. Она призвала музыканта не лезть в её личную жизнь.