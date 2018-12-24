Рабский труд. В Мордовии проверяют колонию, где женщины работали по 18 часов

Осуждённые занимались "пошивом одежды с семи утра до часу ночи, выполняя левые заказы".

Федеральная служба исполнения наказаний выявила факт использования рабского труда осуждённых женщин в исправительной колонии № 14 в Мордовии и передала материалы в Следственный комитет России для возбуждения уголовного дела, сообщает ТАСС со ссылкой на замдиректора ФСИН Валерия Максименко.

— Как установила проверка, проведённая сотрудниками центрального аппарата ФСИН, осуждённые женщины занимались пошивом одежды с семи утра до часу ночи, выполняя левые заказы, — пояснил он агентству.

Материалы были запротоколированы и переданы в СКР для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, отметил Максименко.

Кроме того, начальник колонии Юрий Куприянов освобождён от своей должности: по нему, а также по другим сотрудникам, причастным к нарушениям, будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.