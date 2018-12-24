В МИД РФ не исключили, что Киев готовит провокацию в киберпространстве

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не исключает, что Киев готовит провокацию в киберпространстве, в том числе и с помощью представителей Североатлантического Альянса.

— На днях начальник ГУ связи и информационных систем генерального штаба ВСУ Владимир Рапко заявил о переводе подразделений кибернетической безопасности в боевой режим работы. Активное муссирование этой темы представителем украинского высшего военного командования наводит на мысль о провокации в киберпространстве, — отмечает Захарова.

Она даже не исключает, что представители НАТО сейчас консультируют Киев по поводу подготовки этой операции.