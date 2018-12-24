Орешкин заявил, что начало 2019 года будет тяжёлым для российской экономики

Причиной тому станет ряд факторов, в числе которых непростая глобальная ситуация.

Министр экономического развития Максим Орешкин в интервью телеканалу "Россия 24" заявил, что начало 2019 года станет сложным периодом для российской экономики.

— Самый сложный период для экономической динамики — это начало 2019 года, — отметил Орешкин.

Причиной тому стали некоторые внешние и внутренние факторы. В их число входит сложная ситуация в мире, изменение цен на сырьевых рынках и уменьшение спроса на российскую экспортную продукцию. К внутренним относится повышение НДС, которое приведёт к снижению потребительского спроса.

Подавляющим образом на экономическую динамику будет действовать политика Центрального банка по сдерживанию возможного усиления инфляционного давления. Ожидается замедление темпов роста корпоративного кредитования.

Орешкин также сообщил, что вторая половина наступающего года станет более позитивной и в целом ожидается рост ВВП на 1,3%.