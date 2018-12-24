Врач заявил об угрозе заражения детей ротавирусом на новогодней ёлке

Зуев рассказал о нехитрых мерах, которые помогут спасти ребёнка от данного заболевания.

Дети входят в группу риска при проявлении ротавирусной инфекции, вероятность заражения повышают такие массовые мероприятия, как новогодние ёлки. Об этом предупредил доктор медицинских наук, глава отделения микробиологии латентных инфекций Института им. Гамалеи Виктор Зуев.

— Сейчас будут ёлки. Нельзя держать детей в башне из слоновой кости. Надо ходить на ёлки, надо ходить на праздники. Но о детях обязательно нужно задуматься и принять нехитрые, простые меры, — подчеркнул вирусолог.

По его словам, "весь фокус" в том, чтобы быть сытым, тепло одетым, в хорошем настроении и не допускать снижения иммунитета. Зуев также советует родителям подумать о вакцинации малышей против ротавируса — прививки лучше делать заранее, до сезонного расцвета инфекции. Кроме того, по словам вирусолога, следует ограничить излишние походы на улицу и обязательно мыть руки перед едой, чтобы не допустить переноса возбудителя инфекции.