Карлова рассказала, за чей счёт отдохнули дети брянских чиновников в Турции

Ранее она заступилась за брянских чиновников, дети которых поехали в Турцию, поскольку целью поездки было не лечение или отдых, а участие в общественно-политическом мероприятии.

Вызвавшая скандал поездка детей брянских чиновников в Турцию, организованная фондом Андрея Карлова, была оплачена в полном размере турецкой стороной. Об этом сообщила на пресс-конференции в понедельник вдова дипломата Марина Карлова.

— Поездка детей не предполагала отдыха или лечения и была направлена только на участие в мероприятиях. Поездка была оплачена за счет турецкой стороны <...> — сказала Карлова.

Ранее вдова Карлова заступилась за брянских чиновников, дети которых поехали в Турцию. По её словам, целью поездки было не лечение или отдых, а участие в общественно-политическом мероприятии — открытии улицы имени Андрея Карлова и памятника.