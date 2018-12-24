Космонавт Артемьев пошутил о "пытках" во время опроса по делу о дыре в "Союзе"

По его словам, прошедшую процедуру нельзя назвать допросом в том виде, в каком он представляется.

Российский космонавт Олег Артемьев рассказал о подробностях опроса следователями его и космонавта Сергея Прокопьева по делу о повреждении "Союза МС-09".

— В том виде, как представляется слово "допрос", конечно, такого допроса не было, пыток не было, всё ещё впереди. Был опрос, как действовали в ситуации, не только следственными органами, но и специалистами полёта, — заявил Артемьев во время специальной пресс-конференции.

При этом Прокофьева пока что не опрашивали. Он также сообщил, что инцидент на корабле показал слаженность работы экипажа МКС.

Как уже сообщал Лайф, скандал вокруг дырявого космического корабля "Союз МС-09" разразился в августе. Космонавты на МКС обнаружили, что со станции уходит воздух. Разбирательства по поводу дыры в "Союзе" продолжаются до сих пор.