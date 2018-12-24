Беспрецедентно. Шойгу рассказал об оснащённости армии современным вооружением

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил о беспрецедентном уровне оснащённости российской армии современным вооружением. Он добавил, что в этом году военные получили свыше полутора тысяч единиц оружия и более 80 тысяч единиц техники.

— Это огромная цифра. Мы вышли в целом по показателям современности на 61,5%. Такой уровень современности не свойственен или не присутствует ни в одной из армий мира на сегодняшний день, — отметил министр обороны.

Шойгу пояснил, что государственная программа вооружения выполняется по плану.