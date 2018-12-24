Российский МИД не исключил провокации ВСУ с химоружием в Донбассе

В ведомстве опасаются, что киевские стратеги готовы реализовать на практике опыт своих зарубежных кураторов по организации провокаций с использованием оружия массового поражения.

МИД РФ не исключает, что украинская армия перейдёт к полномасштабным боевым действиям в Донбассе уже в ближайшие дни. Речь может идти в том числе о провокациях с применением химического оружия, опасается официальный представитель ведомства Мария Захарова.

— Каждый день приходят новости об усиливающейся активности украинских военных вдоль всей линии соприкосновения на Донбассе, особенно на мариупольском и горловском направлениях, — уточнила она в заявлении на сайте МИД РФ.

В этой связи Захарова выразила обеспокоенность появлением в украинских СМИ различных лжеэкспертных комментариев об угрозе применения боевых отравляющих веществ якобы против ВСУ.

— Подобное обстоятельство позволяет предположить, что киевские стратеги досконально изучили и готовы реализовать на практике опыт своих зарубежных кураторов по организации провокаций с использованием оружия массового поражения, — заключила дипломат.

Ранее в ДНР заявили, что Вооружённые силы Украины стягивают в Донбассе к линии соприкосновения ствольную артиллерию крупного калибра и системы залпового огня. А в ЛНР рассказали, как ВСУ перебросили в Донбасс два железнодорожных состава танков.