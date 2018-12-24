Кириенко напомнил, что россияне живут в регионах, а не в ведомствах

Первый замглавы администрации Кремля Сергей Кириенко напомнил о том, что россияне живут в регионах, а не в министерствах, и чиновники должны осознавать, как устроена реальная жизнь в регионах.

— Люди живут в регионах, не в министерствах и ведомствах. Поэтому их жизнь будет изменяться от реализации национальных проектов, если это будет реализовано в первую очередь в регионах. Поэтому вот это понимание того, как устроены не только федеральные органы власти, но и как устроена реальная жизнь в регионах, муниципалитетах подальше от Москвы — это важнейшее требование, — сказал Кириенко после брифинга, посвящённого концу дистанционного этапа отбора на конкурсе управленцев "Лидеры России" 2018–2019 годов.

Замглавы администрации Кремля добавил, что теперь одна из частей обучения резерва управленцев — студентов Высшей школы государственного управления РАНХиГС — связана со стажировкой по регионам.

— Задачей ребят, которые учатся сейчас, станет выезд в регионы и не просто лекции слушать, а принимать участие в решении реальных проблем, имеющихся в этих регионах. Это такая курсовая практика, если хотите, по итогам которой будет оцениваться качество их управленческого потенциала, а значит, и приниматься дальнейшие кадровые решения, — добавил Кириенко.

Ранее первый замглавы администрации Кремля рассказал, кого считает хорошим управленцем.