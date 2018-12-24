На Кубани воровка пробралась на почту и похитила пенсии почти на 9 миллионов

Злоумышленница подобрала ключи к четырём дверям, сняла здание с охраны и спокойно обчистила ящики с деньгами.

В Горячем Ключе неизвестная пробралась в почтовое отделение и похитила 8 миллионов 921 тысячу рублей, которые предназначались для выплаты пенсий. Об этом сообщает "360" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Кража произошла вечером 23 декабря в отделении ФГУП "Почта России" на улице Ленина. Злоумышленница подобрала ключ к входной двери, проникла в тамбур и электронным ключом сняла помещение с охраны. Таким же образом, подобрав ключи, она миновала ещё три двери, проникла в помещение кассы и вскрыла ящики с деньгами. Искать ключи от ячеек воровке не пришлось — они были в помещении.

В УФПС региона заверили, что кража не отразится на пенсионерах — пособия пообещали выплатить в срок и в полном объёме. Тем временем полицейские ищут злоумышленницу.