Следователи завершили расследование дела о похищении Авраама Руссо в 2004 году

В настоящее время собрана достаточная доказательная база для утверждения обвинительного заключения.

Следственный комитет РФ завершил расследование по делу в отношении Заура Марданова и Владимира Гусакова о похищении известного певца Авраама Руссо в 2004 году. Об этом сообщает официальный сайт ведомства.

Установлено, что в январе 2004 года Тельман Исмаилов, действуя в сговоре под обманным предлогом, обеспечил приезд артиста в московский ресторан "Прага". После этого он сопроводил его в свой кабинет, который располагался на втором этаже этого же здания.

Там совместно с другими лицами его насильно удерживали и избили. Исмаилов требовал от Руссо отменить все его концерты, а также вступить с ним в договорные отношения на ведение концертной деятельности.

После этого певца доставили в дом Исмаилова в Московской области, где удерживали в течении суток, пока Руссо не согласился на условия бизнесмена.

В настоящее время собрана достаточная доказательная база для утверждения обвинительного заключения. Дело передано в Генеральную прокуратуру Российской Федерации.