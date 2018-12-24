Кириенко: Сопереживание — важная вещь для управленцев

Аналогичной точки зрения придерживается и президент России Владимир Путин: на его взгляд, важнейшее квалификационное требование — способность чувствовать боль простого человека.

Хороший руководитель и грамотный управленец должен уметь сопереживать и ощущать всю полноту ответственности перед обществом. Такое мнение выразил замруководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко после брифинга, посвящённого завершению дистанционного этапа отбора на конкурсе управленцев "Лидеры России".

Кириенко признался, что в связи с этим он полностью разделяет точку зрения президента страны Владимира Путина.

— Владимир Владимирович несколько раз говорил, когда ему задавали вопрос: что самое главное для человека, который претендует на роль лидера, на высшие должности в стране? Помимо профессионализма, трудолюбия, он сказал, что важнейшее квалификационное требование — способность чувствовать боль простого человека, — напомнил Кириенко. — Эта возможность сопереживания. Это важная вещь, действительно, важная вещь. Она на лекциях не постигается.

Отметим, что во время общения с журналистами первый замруководителя администрации президента также озвучил качества хорошего управленца. По словам Кириенко, это уж точно "не прагматичный сухарь с математическим складом ума", а человек, знающий историю и культуру своей страны.

Открытый конкурс для руководителей нового поколения "Лидеры России" проводится уже во второй раз. 300 финалистов получат гранты, которые помогут повысить квалификацию на лучших программах для управленцев, а победителей ждёт год личных карьерных консультаций от топ-менеджеров крупнейших компаний и выдающихся государственных деятелей.