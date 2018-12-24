Лукашенко указал на важность всесторонних отношений Москвы и Минска

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по актуальным вопросам сотрудничества с РФ заявил, что всесторонний характер отношений республики с нашей страной имеет серьёзное значение как для Минска, так и для Москвы.

— Всесторонний характер наших отношений имеет серьёзное значение не только для Белоруссии, но также и для России, — приводит слова главы республики его пресс-служба.

Лукашенко также отметил, что отношения между двумя государствами выстраиваются на системной и плановой основе.